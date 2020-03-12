РИАМО - 12 мар. Выставка «Знакомьтесь: Карачаево-Черкесия!» открылась на станции московского метро «Воробьевы горы», она будет работать до 25 марта, передает корреспондент РИАМО.

«Это возможность познакомить наших пассажиров с уникальным историческим культурным наследием. Поэтому мы ждем вас до 25 марта и будем очень рады вас видеть», - сказала заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Постоянный представитель Карачаево-Черкесской Республики в Москве Мадина Гогова отметила, что станция метро была выбрана неслучайно.

«Не спроста была выбрана станция «Воробьевы горы». Здесь и огромный поток пассажиров, и крупные вузы рядом. <...> Мы надеемся, что выставка понравится не только представителям республики, которые живут в Москве, но и москвичам, которые будут здесь проезжать. Надеемся, что она скрасит их трудовые будни», - сказала Гогова.

Выставка продлится две недели — до 25 марта. Она состоит из 10 стендов в стеклянных колбах, которые расположены на станции. В них представлены фотографии героев СССР из Карачаево-Черкесской Республики, их письма и медали, а также седла для верховой езды, деревянные приборы и многое другое.