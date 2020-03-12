РИАМО - 12 мар. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что эпидемия коронавируса, которая распространяется с огромной скоростью, может оказать сильное влияние на мировую экономику, сообщает Газеты.ru.

«Коронавирус может иметь более серьезные последствия для экономики», - отмечается в материале.

Песков считает, что глобальный экономический спад может наступить в скором времени.

Новый вид коронавируса начал распространяться из Китая в конце 2019 года. На сегодня в мире выявлено более 127 тысяч случаев заражения Covid-2019. Скончались около 4,7 тысячи человек, свыше 68,3 тысячи пациентов выздоровели. В России выявлены 28 случаев заражения.