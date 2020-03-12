РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. В подмосковном Подольске 19 марта состоится открытие недели детской книги «Про Героя: читаем, узнаем, рассказываем, помним…», на котором наградят активных читателей библиотек округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Открытие недели детской книги «Про Героя: читаем, узнаем, рассказываем, помним…» состоится в концертном зале администрации городского округа Подольск в четверг, 19 марта. Начало в 11:00. Мероприятие приурочено к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ходе встречи состоится торжественное награждение активных читателей», - говорится в сообщении.

В этот день ребята познакомятся с книжной выставкой «Бессмертный полк литературных героев», смогут принять участие в интерактивной программе в фойе, в том числе в играх, викторинах и мастер-классах, а также посмотреть фильм «Сын полка» по книге Валентина Катаева.

Забронировать пригласительный билет можно по телефону: 8(496)754-67-10. Мероприятие состоится по адресу: Подольск, улица Кирова, дом №4.