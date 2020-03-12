РИАМО - 12 мар. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух ранее судимых жителей Щелкова, которых подозревают в организации притона для потребления наркотиков, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В полиции полагают, что задержанные систематически предоставляли квартиру на улице Космодемьянской своим наркозависимым знакомым, которые употребляли там героин.

«В отношении подозреваемых следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - говорится в сообщении.

Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.