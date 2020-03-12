РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 мар. Профессионалов в сфере ЖКХ Балашихи определили в ходе межотраслевого смотра-конкурса «Лучший по профессии», мероприятие прошло в четверг в культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера», передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Конкурс «Лучший по профессии» в сфере ЖКХ Балашихи второй год подряд организовала управляющая компания «Белый парус» при поддержке управления ЖКХ муниципалитета. В текущем году его решили сделать межотраслевым. Соревнования проходили между работниками двух УК: «Белый парус» и «Жилкомсоюз» в номинациях: «Лучший техник участка», «Лучший сантехник», «Лучший электромонтер», «Лучший электромеханик по лифтам» и «Лучший связист».

«Победителей мы определили в преддверии Дня работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. По результатам конкурсных испытаний в каждой номинации были определены и награждены лучшие профессионалы. Призерами пяти номинаций стали 14 человек, также 9 специалистов были поощрены за активное участие в конкурсе и волю к победе», - сказал генеральный директор УК «Белый парус» Андрей Дорожкин.

Он добавил, что специалисты соревновались в теоретических знаниях и практических умениях, показав свое мастерство и посмотрев, как работают коллеги. Важным критерием были аккуратность содержания порученных объектов и рабочего места, опрятный внешний вид. Также дополнительные баллы начислялись участникам за стаж работы в организациях, за взаимоотношение в коллективе.

Всего в ходе мероприятия заслуженные награды по случаю профессионального праздника, в том числе благодарственные письма от главы Балашихи Сергея Юрова, получили порядка 70 человек.

По поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова депутат регионального парламента Тарас Ефимов передал слова приветствия всем участникам мероприятия, а пяти лучшим сотрудникам отрасли вручил памятные подарки.

«От вашего профессионализма, чуткости зависит настроение и благополучие горожан. И потому так важен этот конкурс мастерства, когда лучшие из вас получат сегодня заслуженную награду и станут примером для коллег», - заключил Ефимов.