РИАМО - 12 мар. Новый детский сад на 350 малышей в скором времени достроят в районе Некрасовка Москвы, в скором времени планируется возвести еще четыре детских сада и три школы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Начиная с 2012 года в районе построены пять школ и семь детских садов. Сейчас мы завершаем строительство еще одного садика, в который пойдут 350 маленьких жителей Некрасовки. В ближайшие годы планируем построить еще четыре детских сада и три школы», - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Трехэтажный детский сад возводят на улице Вертолетчиков, владение 1а. Строительство началось в 2017 году, его ведут за счет бюджета города. Общая площадь здания составит 4,99 тысячи квадратных метров. В нем смогут разместиться 14 групп всех возрастов.

Здание строится по типовому проекту с учетом всех действующих норм. Его отделают современными экономичными материалами. Световые проемы заполнят витражами из алюминиевого профиля с двухкамерным стеклопакетом. В здании есть лифт, раздевалки, помещения для игр, кабинеты для занятий и приемы пищи, спальни, а также буфетные и туалетные комнаты.

Детсад соответствует всем требованиям доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. В скором времени объект введут в эксплуатацию, и он войдет в состав школы № 2048.

«В Некрасовке будет открыт ЦСО, отремонтированы дом культуры, библиотека и поликлиника. На финишной стадии находится дегазация полигона ТБО, который в перспективе, после рекультивации и благоустройства, станет новым районным парком. Приступаем к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса. В планах еще множество мероприятий по созданию комфорта в одном из самых молодых районов Москвы», – отметил Собянин.

Также власти планируют провести реконструкцию Люберецких очистных сооружений.