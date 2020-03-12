РИАМО - 12 мар. Строительство учебного корпуса Видновской гимназии в Жуковском проезде в Видном идет по графику и завершится в декабре, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В трехэтажном здании разместят блок начальных классов, кабинеты физики, химии и биологии, современный актовый зал, библиотечно-информационный центр, столовую с пищеблоком, а также спортивный зал. Новый фасад появится у существующего здания школы.

«В настоящее время на объекте выполняются монолитные работы, возведение стен и парапетов, а также утепление цоколя. Строительство в графике», - сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Территорию вокруг школы благоустроят, посадят деревья. Подрядчик объекта - «Московский областной строительный трест №11».