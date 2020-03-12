РИАМО - 12 мар. Руководство Росгвардии приняло решение об отмене праздничного концерта в честь профессионального праздника, который должен был пройти 27 марта в Государственном Кремлевском дворце, говорится в сообщении пресс-службы силового ведомства.

Такое решение принято в соответствии с рекомендациями оперативного штаба при правительстве РФ по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Участие в концерте должны были принять известные артисты эстрады, сотрудники и военнослужащие ведомства, члены их семей, а также ветераны подразделений и служб Росгвардии.

«Решение об отмене праздничного концерта продиктовано комплексными мерами, реализуемыми в нашей стране по профилактике коронавируса и ограничением массовых мероприятий», - говорится в сообщении.

Командирам воинских частей и соединений, а также руководителям территориальных подразделений Росгвардии направили рекомендации, согласно которым они будут организовывать торжественные мероприятия только в небольшом формате с участием личного состава и ветеранов служб.

«Руководство Росгвардии обратилось к личному составу, ветеранам, членам семей сотрудников и военнослужащих Росгвардии с просьбой с пониманием отнестись к принимаемым профилактическим мерам», - отмечается в материале.