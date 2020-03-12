РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. День открытых дверей пройдет 14 марта в Подольском социально-спортивном институте, на мероприятии можно будет получить информацию о направлениях подготовки бакалавриата и осмотреть аудитории, сообщается на сайте администрации городского округа.

«День открытых дверей пройдет в Подольском социально-спортивном институте в субботу, 14 марта. Начало в 10:00. В ходе мероприятия абитуриенты, школьники и их родители смогут получить информацию о направлениях подготовки бакалавриата, ознакомиться с правилами приема и перечнем вступительных испытаний, задать вопросы ректору института, проконсультироваться с сотрудниками приемной комиссии», - говорится в сообщении.

Также гости смогут осмотреть аудитории учебных занятий, компьютерные классы, тренажерный, спортивный и гимнастический залы. Для них проведут краткий экскурс в историю института и продемонстрируют мультимедийную презентацию «Студенческая и спортивная жизнь института».

Подольский социально-спортивный институт находится на улице Халатова, 3. Телефоны для справок: 8(496)763-43-79, 8(496)763-43-12.