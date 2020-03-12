РИАМО - 12 мар. На московских дорогах осложнилась дорожная ситуация к вечеру четверга, в столице зафиксировали пробки в 8 баллов, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Наиболее загружены Садовое и Третье транспортное кольца. Затруднено движение на юго-западе, юго-востоке, северо-западе и северо-востоке МКАД. Большие пробки есть на Волоколамском, Ленинском и Ленинградском проспекте.

Также будет сложно проехать по улице Солянка, Большой Никитской улице, улице Новый Арбат, Тверской улице, а также около Смоленского и Покровского бульваров.

Сложная дорожная ситуация в районе станции метро «Парк культуры», «Октябрьская», «Таганская», «Деловой центр», «Международная» и «Кутузовская».

По прогнозу сервиса, в 20:00 загруженность движения снизится до шести баллов, а в 21:00 — до трех баллов.