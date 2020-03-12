РИАМО - 12 мар. По предписаниям Госадмтехнадзора Московской области инспекторы области продолжают проверки содержания придорожных объектов на территории региона, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По результатам проверок, проведенных с начала марта, инспекторы территориальных отделов ведомства устранили 78 различных нарушений. В основном к ответственности привлекали за ненадлежащее состояние остановочных павильонов и прилегающих к ним территорий.

«Наибольшее количество нарушений устранено в городских округах Химки (13 нарушений), Балашиха (семь нарушений), Коломенский (шесть нарушений), Ленинский (пять нарушений). Штрафы выписывались за состояние фасадов объектов дорожной инфраструктуры», – сказал главный государственный административно-технический инспектор Московской области Олег Баженов

Также с начала марта по предписаниям инспекторов ликвидированы различные нарушения в содержании дорожной инфраструктуры в Дмитровском городском округе, городских округах Кашира, Шатура, Щелково, Лосино-Петровский, Подольск, Озеры, Домодедово, Зарайск, Жуковский, Бронницы, Луховицы, Дубна, Люберцы, Красногорск, Серпухов, Одинцовском городском округе, Богородском городском округе.