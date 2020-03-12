РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 мар. Управляющая компания «Любимый дом» подмосковного Подольска с 23 марта до конца мая планирует провести собрания собственников жилья в многоквартирных домах под своим управлением, сообщается на сайте УК.

«До конца мая УК планирует провести собрания собственников во всех домах, кроме ТСЖ. Перечень вопросов был предварительно обсужден с председателями домов. С перечнем вопросов для каждого дома можно ознакомиться на сайте», – говорится в сообщении.

Очные части первых собраний на Бородинском бульваре начнутся с 23 марта. Так, первое собрание пройдет в доме №7, 24 марта – в доме №17, 25 марта – в доме №11, а 26 марта – в доме №5. Сроки окончания собраний у каждого дома будут свои.