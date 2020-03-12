РИАМО - 12 мар. Call-центр департамента здравоохранения столицы, созданный для приема обращений по вопросам по коронавирусу, с 4 по 11 марта принял почти 29 тысяч звонков, в центре работают 200 операторов, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин посетил call-центр.

«Федеральный оперативный штаб принял решение ограничить авиасообщение с европейскими странами с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Тем не менее ежедневно из этих стран прибывают тысячи людей. В основном это граждане России, возвращающиеся из отпусков, командировок и так далее», — сказал Собянин.

Мэр напомнил, что приехавшие из Европы жители должны самоизолироваться на две недели. Call-центр был открыт для регистрации таких людей и выдачи больничных. Благодаря центру тем, кто прилетел из стран Европы, не нужно идти в поликлинику или вызывать врача – больничный доставят на дом.

Call-центр работает с 4 марта с 8 до 21 часа в спортзале школы №1409 на Ходынском бульваре. Позвонить в него можно по номеру +7 (495) 870-45-09. С 4 по 11 марта центр принял 28,9 тысячи звонков от 22,2 тысячи человек. За консультациями обращались в 54% случаев.

Было заполнено и проверено 10,3 тысячи анкет граждан, которые вернулись в столицу из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу. Более 4 тысяч человек запросили больничные или справки об освобождении от учебы. Курьеры доставляют документы на дом в течение 4 дней. Такой временный порядок действует до 1 апреля.

Всего в call-центре работают 200 сотрудников МФЦ «Мои документы», они дежурят посменно.

В столице с 10 марта запрещены массовые мероприятия с числом участников, превышающим 5 тысяч человек. В школах, выборочно на входах на станции подземки, поликлиниках у граждан измеряют температуру тела. Соблюдение режима изоляции контролируют с помощью специальных технических мер.

На данный момент в столице зафиксировано 15 случаев заболевания коронавирусом, в том числе у одного ребенка. Выздоровел один человек. Был выявлен 1991 контакт заболевших, из которых большинство – жители столицы.

В столице также построят мобильный комплекс новой инфекционной больницы. Комплекс появится в новой Москве в поселении Вороновское. Ближайшие жилые дома от комплекса находятся в 250 метрах, что превышает нормы по санзоне. В больницы и поликлиники города дополнительно закупили тепловизоры, облучатели-рецирукляторы, аппараты ИВЛ, устройства вспомогательного кровообращения, рентгеновские аппараты, мобильные системы обеззараживания помещений.

Дезинфекционный режим усилили в торговых центрах, на рынках, на культурно-массовых, зрелищных и спортивных объектах, в общественном транспорте, включая такси и каршеринг.

Новый вид коронавируса начал распространяться из Китая в конце 2019 года. На сегодня в мире выявлено более 127 тысяч случаев заражения Covid-2019. Скончались около 4,7 тысячи человек, свыше 68,3 тысячи пациентов выздоровели. В России выявлены 28 случаев заражения.