РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. Подольский городской суд решит судьбу преступной группы, которая обманом выманивала деньги у пенсионеров якобы для родственников, попавших в ДТП, пострадали 16 человек, сумма ущерба превысила 4 миллиона рублей, сообщила «РИАМО в Подольске» помощник подольского городского прокурора младший советник юстиции Екатерина Черникова.

«Подольская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых жителей Москвы и Подмосковья. Они обвиняются в совершении преступлений по статье «Мошенничество и покушение на мошенничество, совершенные в крупном и особо крупном размере, организованной группой». Всего в деле 23 эпизода, семь из них - покушения, когда люди отказались передавать деньги. Жертвами мошенников стали 16 человек, общая сумма ущерба превысила 4 миллиона рублей», - сказала Черникова.

По ее словам, уголовное дело направлено в Подольский городской суд для рассмотрения по существу. Большинство эпизодов совершены в Подольске, по количеству эпизодов ГУВД определило подследственность. Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей или без такового по каждому эпизоду. При сложении наказаний по всем эпизодам увеличится и срок наказания.

По версии следствия, подозреваемые похищали деньги у пенсионеров с июля по ноябрь 2018 года. В частности, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, сообщали, что родственники потерпевших совершили преступления, и для освобождения от уголовной ответственности просили передать деньги. Звонили на стационарный телефон, продолжая разговор, выясняли номер мобильного, держа в напряжении жертву, сразу же перезванивали на мобильный, чтобы человек не успел позвонить родственникам, якобы попавшим в ДТП. Далее договаривались о встрече и передаче денег, продолжая разговор. Также представлялись самими родственниками, если потерпевший задавал вопрос, что у них с голосом, говорили, что разбили губу или нос, поэтому такой голос.