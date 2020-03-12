РИАМО - 12 мар. Неизвестный украл медный кабель у женщины в городском округе Истра, сумма материального ущерба составила 7 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте ГУ МВД Российской Федерации по Московской области.

В результате был задержан ранее судимый 40-летний уроженец Волоколамского городского округа.

«По данному факту сотрудником Следственного отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», – говорится в сообщении.

Истринский городской суд избрал меру пресечения в отношении подозреваемого в виде заключения под стражу.