РИАМО - 12 мар. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому певица Пелагея получила звание заслуженного артиста Российской Федерации, сообщает Газета.ru.

«Почетные звания «Заслуженный артист Российской Федерации» получили певица Пелагея Телегина, артисты балета Мариинского театра Алина Авсаджанашвили, Екатерина Кондаурова, Владимир Шкляров и оперная певица Аида Гарифуллина», — говорится в сообщении.

Кроме того, звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» получил актер театра и кино, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» получил главный продюсер музыкальных и развлекательных программ акционерного общества «Первый канал» Юрий Аксюта.