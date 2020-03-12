РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 мар. Порядка 56 участков дорог общей протяженностью более 52 километров отремонтируют на территории городского округа Щелково в 2020 году, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«На территории городского округа Щелково в план включены 56 участков дорог общей протяженностью более 52 километров. Перечень сформирован на основании обращений граждан и голосования на портале «Добродел», - говорится в сообщении.

В план ремонта включены региональные и муниципальные автомобильные дороги.