РИАМО (МЫТИЩИ) – 12 мар. Новый инвестор завершит возведение двух корпусов-долгостроев ЖК «Федоскинская слобода» в селе Федоскино подмосковных Мытищ до июня текущего года, сообщила замглавы муниципалитета Татьяна Кольцова.

«Строительство ЖК «Федоскинская слобода» завершит новый инвестор – этот вопрос обсудили на встрече с будущими жителями ЖК. Это инициативные и деятельные люди: на встрече они поделились тем, как каждый день наблюдают за активностью рабочих на объекте. В жилом комплексе «Федоскинская слобода», расположенном в районе села Федоскино по Дмитровскому шоссе, не достроены два дома. Причина в том, что компания-застройщик обанкротилась. Была проведена работа по поиску нового инвестора, и теперь он завершает проект», – написала Кольцова в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что сейчас на стройку вышли подрядчики, работы идут. К домам подведены инженерные коммуникации, решается вопрос водо- и газоснабжения.

«В апреле инспекторы Главгосстройнадзора Московской области запланировали провести проверку хода строительства. До июня 2020 года застройщики должны завершить работы для того, чтобы можно было оформлять разрешительные документы и передавать ключи от квартир дольщикам. Жители оповещены о текущей ситуации, встречаемся с ними регулярно», – добавила Кольцова.

Всего в городском округе чуть больше тысячи человек относятся к категории обманутых дольщиков жилья.

«Мы регулярно проводим встречи с инициативными группами дольщиков для того, чтобы проконтролировать ситуацию и проинформировать жителей о том, какая работа ведется, каковы перспективы получения ключей от квартир. Только за февраль встречались три раза, ситуацию держим на постоянном контроле», – заключила Кольцова.