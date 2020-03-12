РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 мар. Выдвижение кандидатов для участия в выборах в совет депутатов Балашихи продлится до 5 мая, сообщил член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В четверг Ефимов встретился с партийным активом микрорайона Железнодорожный по вопросу предстоящего предварительного голосования по отбору кандидатов для участия в выборах в совет депутатов Балашихи.

«Обязательные требования к кандидатам: наличие гражданства и пассивного избирательного права, отсутствие судимости и активов за границей. Кандидатами могут стать как члены и сторонники партии, так и беспартийные. Зарегистрированные кандидаты должны будут принять участие не менее чем в двух дебатах, которые пройдут с 5 апреля по 20 мая. Агитировать за себя кандидаты смогут сразу после выдвижения и до 30 мая. Праймериз в Балашихе состоится 31 мая», - сказал Ефимов.

Он добавил, что выдвижение кандидатов стартовало 1 марта и продлится до 5 мая.

Ефимов попросил молодежь микрорайона Железнодорожный активно заявить о себе на предстоящем партийном голосовании.

«В сентябре Балашиха будет избирать новый совет депутатов, в который войдут 35 человек. Очень важно, чтобы в представительный орган вошли новые партийцы, представители молодежи. «Единая Россия» будет отслеживать, чтобы на выборы выдвигались от партии только победители предварительного голосования», - заключил депутат.

Член политсовета балашихинского отделения партии Андрей Коровушкин добавил, что работа с кандидатами уже началась. Им разъясняется порядок приема документов, параллельно готовятся места голосования.

Выборы в совет депутатов Балашихи пройдут 13 сентября. Городской округ поделен на семь пятимандатных округов, в каждый из которых вошло порядка 50 тысяч жителей.