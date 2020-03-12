РИАМО - 12 мар. Российская модель, телеведущая, главный редактор журнала «Hello!» Светлана Бондарчук опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию в пальто, надетом на голое тело, от чего ее подписчики пришли в полный восторг, сообщает kp.ru.

В комментарии к снимку 51-летняя модель обратилась к хейтерам. Она потребовала, чтобы те, кто хочет высказаться по поводу ее возраста и фигуры, не писали сообщения под фотографией, а сказали ей это, глядя в глаза.

«Все любители горячих, жестких и дерзких комментариев - у вас есть шанс отличиться», - написала Бондарчук.

Однако комментарии под фото были положительными. Поклонники восхищались ее фигурой, смелостью и красотой.

Бондарчук на фотографии позирует в пальто, которое надето прямо на голое тело, подчеркнуты изящные изгибы ее фигуры, тонкая талия и длинные ноги.

Модель предложила самому горячему ее критику дать интервью в ее YouTube-шоу «Света вокруг Света», отметив, что надеяться на такую же храбрость хейтера, как и в блоге Лены Миро.