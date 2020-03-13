Просматривая объявления на сайтах по поиску работы, можно наткнуться на вакансию «тайный покупатель», напоминающую о шпионских фильмах. На первый взгляд предложение кажется интересным: к кандидатам не предъявляют жестких требований, а в графе «зарплата» порой стоят приемлемые суммы. Но это не всегда соответствует действительности. Как на самом деле устроена такая работа и сколько можно получать, делая «тайные» покупки, РИАМО рассказала москвичка Юлия.



Как становятся «тайниками»

сайт мэра Москвы

На эту работу я обратила внимание еще в студенческое время, когда мне хотелось больше карманных денег. Попробовать стать тайным покупателем может практически каждый, для этого есть несколько путей. Самый оптимальный вариант, которым я и воспользовалась – обратиться в специальное агентство. Это относительно стабильно и удобно, но некоторые предпочитают искать работу на «Авито», HeadHunter или по группам в соцсетях, где сидят прямые заказчики.



Получить эту работу действительно легко. Я просто зарегистрировалась на сайте агентства, заполнив анкету с личными данными и прикрепив симпатичное фото. Через какое-то время мне посыпались уведомления о проверках магазинов. Это происходит так: подается заявка и вас либо утверждают на визит, либо нет. Никакие личные собеседования агентства не проводят, даже на пороге их офиса появляться не нужно.

Однако несмотря на отсутствие голливудских кастингов, получить некоторые заказы не так просто. Дело в том, что проверять своих сотрудников предпочитает любая приличная компания, и все они прописывают особые требования к кандидату.





Если в «Пятерочку» или магазин сотовой связи может пойти на проверку почти любой опрятный и вежливый человек, то в роскошный автосалон – нет. Как правило, туда отправляют мужчин от 25 лет (обычно на эту работу берут с 18), имеющих водительские права для тест-драйва и дорого одетых.

А чтобы проверить банк, нужно знать о его продуктах, а временами и основы бухучета.

Откликаться лучше всего на то, что вам интересно и соответствует вашему образу жизни. Например, моим первым заказом стал магазин бытовой техники. Я совместила приятное с полезным, приценилась и узнала про интересные акции, так что работа мне сразу понравилась. Немного нервничала, но довольно быстро взяла себя в руки и задала все необходимые вопросы. А вот в компании микрозаймов меня сразу раскусили.

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Задание для Бонда

Некоторые представляют себе тайного покупателя эдаким Джеймсом Бондом. Отчасти это правда. Для этой работы необходимо быть хорошим актером и психологом, чтобы понимать, как строить диалог с продавцами. Также необходимы внимание к деталям и отменная память. Лично я, чтобы лучше вжиться в образ, представляю себя владелицей квартиры, для которой якобы иду выбирать мебель, или домашнего любимца, которому необходим корм.



На мой взгляд, минус – отсутствие обучающих тренингов: вы просто получаете инструкцию на бумажке, иногда составленную еще лет 10 назад и уже неактуальную, и набиваете шишки самостоятельно. При этом сама работа идет по сценарию, в котором заказчик прописывает свои требования к проверке.

Специально для работы «тайники» используют различные «шпионские» устройства для записи, например, я предпочитаю диктофон в 7 см, который прячу в передний карман или под кофту.

Некоторые используют телефон, но запись с него хуже, а заметить запись проще. К тому же отдельные заказчики просят незаметно сделать фото с места.



На самом «задании» предусмотрен следующий порядок действий. Перед входом в заведение я надиктовываю его адрес, название и время посещения. Далее я жду от 10 секунд до 5 минут (в зависимости от требований к сервису), пока ко мне не подойдет сотрудник для консультации. Он должен вежливо меня поприветствовать, а затем в процессе консультации рассказать про акции и предложить товар, отработать мои возражения. От меня же требуется не мешать работе магазина (допустим, влезая в очередь) и не хамить даже в ответ на грубость.

Иногда заказчики прописывают в сценариях обязательные глупые возражения. При этом, если ты не задашь хоть один вопрос из требуемых, твою работу просто не примут.

Как-то раз у меня была проверка магазина сумок, где, согласно заданию, нельзя было оформлять дисконтную карту. А продавец уточняет: «Если оформите – получите скидку в 2 000 рублей». В трезвом уме от такого никто не откажется, пришлось врать, мол, не хочу, чтобы мне надоедали постоянными СМС, а она: «Мы отключим вам эту опцию». В итоге консультант просто стояла с открытым ртом, выслушивая мой отказ.



Как правило, профи на одну проверку хватает 20 минут, а вот новички иногда теряются, забывая что-то спросить. По завершении запись необходимо предоставить клиенту вместе с заполненной анкетой для отчета о проделанной работе.

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Приглашение на свидание и спасение продавцов

Часто во время проверок возникают очень комичные ситуации. Например, иногда вместо того, чтобы как следует выполнять свою работу, продавцы приглашали меня на свидание, предлагая обсудить, как установить приложение на телефон, «наедине вечером и в более комфортной обстановке».

А бывает, продавцы честно признаются, что товар в магазине ужасный, и подсказывают, куда лучше обратиться. В такие моменты чувствуешь себя неловко, ведь тебе хотели помочь. Пару раз я даже спасала таких консультантов, демонстрируя жестами, кто я.

Конечно, это не касается тех, кто откровенно плохо выполняет свою работу. Распознавать в посетителе тайного покупателя умеют далеко не все продавцы, поэтому некоторые умудряются всего парой слов подмочить себе репутацию. Как-то раз я зашла в автосалон со своим мужем, потому что ему было скучно ждать меня в машине, и на месте мы разделились. Прямо во время моей консультации с менеджером к сотруднику подбежал его коллега и воскликнул, указывая на моего мужа: «Смотри, там, кажется, «тайник»!» После этого перед ним едва ли не станцевали с бесплатными кофе и печеньями.

В одном магазине продавцы при мне хвастались, что могут учуять «тайника» буквально с порога, рассказывали, как те их достали. А у меня вся эта исповедь пишется на диктофон!

Некоторые продавцы действительно запоминают клиентов, поэтому, чтобы снова с ними не столкнуться, я иногда прошу знакомых меня подменить.



В целом за нарушения продавцов просто лишают премии, не увольняют порой даже за пренебрежительное и грубое общение с клиентом. Исключения составляют ситуации, когда заказчик просит проверить персонал на предмет мошенничества и сотрудники эту проверку не выдерживают: допустим, соглашаются на предложение предоставить услуги вне рабочего места и положить деньги к себе в карман.

Я никогда не заставала консультантов пьяными на рабочем месте, хотя и слышала много таких историй, зато иногда подшофе оказываются сами тайные покупатели. Одна знакомая пошла проверять салон дорогой недвижимости, где клиентам предлагали бесплатное шампанское, которое пришлось ей по вкусу. Бокал за бокалом – и вскоре условия покупки квартиры ее интересовать перестали.

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Покупки за свой счет

Стоит отметить, что практически для всех «тайные» покупки являются просто подработкой, потому что платят за них немного. В зависимости от сложности задания гонорар составляет от 200–500 рублей в мелких точках до 1 500 рублей в местах вроде автосалонов. Ну а дальше – сколько наработаешь. С моим опытом удается делать до 15 проверок в день, большинство из них можно взять, скажем, в одном торговом центре. Параллельно закупаюсь всем необходимым: тут и фастфуд, и одежда, и техника, и многое другое.

Такая система здорово выручала меня в студенческие годы и во время декрета, но при наличии основной работы у вас может получиться на выходе всего пара тысяч.

Существует и возможность подработки в других городах и регионах, такие задания иногда оплачиваются с надбавкой, либо заказчик потом компенсирует траты на бензин, а вот перемещения в пределах города компенсировать кто-то вряд ли будет.



Частенько в магазинах приходится что-то покупать, чтобы проверить полное обслуживание. Крупные покупки в основном совершаются с возвратом, причем в тот же день. Но тут следует быть готовым к тому, что придется заранее иметь на руках сумму для покупки золотой цепочки в ювелирном салоне или одежды.



Иногда сумму покупки компенсируют и разрешают оставить ее себе – однажды я приобрела таким образом косметики на 500 рублей, а как-то раз мне перепал сертификат на юридические услуги. При этом за работу мне отдельно выплатили обещанную сумму. Но это скорее исключение. Кстати, для компенсации необходимо предоставить фото чека.

За мелкие покупки в каком-нибудь «Леруа Мерлен» заказчик тоже платить не станет: предполагается, что вы либо купите что-то нужное или мелкое рублей за пять.

К сожалению, ненадежность такой работы проявляется в том, что некоторые заказчики любят «кидать» своих «тайников» на деньги, а те, кто так не делает, могут выплачивать гонорары через несколько месяцев. Если у вас трудности с деньгами, то покупать носки по 10 раз в месяц – не лучшее решение.



Карьерный рост для тайного покупателя – понятие субъективное. С одной стороны, следующей ступенью можно считать должность координатора проверок. Это человек, который назначает исполнителей, дает им задания и проверяет отчеты по итогам выполнения проверки. Но лично мне всегда казалось, что это просто другая работа, которая не означает, что ты вышел на новый уровень.



И все же, несмотря на минусы, некоторые люди со временем просто не могут без этой работы – в ней привлекает постоянное живое общение с людьми.

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