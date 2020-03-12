РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мар. Юные жители подмосковных Люберец до 1 апреля смогут подать заявки на участие в конкурсе рисунков, посвященном Дню космонавтики, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Окружной открытый конкурс изобразительного искусства «Я рисую этот мир!», посвященный Дню космонавтики, пройдет в городском округе Люберцы. Заявки на участие принимаются до 1 апреля», - говорится в сообщении.

Участниками могут стать дети и подростки в возрасте до 18 лет. Конкурсантам нужно выполнить работу на одну из заданных тем: «Вперед, в космос», «Юрий Гагарин - герой на все времена», «Животные в космосе». Юные художники могут представить свои работы в номинациях «Живопись» и «Графика».

Заявки на участие принимаются до 1 апреля включительно в Люберецком дворце культуры по адресу: Октябрьский проспект, дом №200А. Здесь же пройдет выставка, на которой жюри выберет лучшие работы. Итоги конкурса подведут 10 апреля. С положением о конкурсе и формой заявки можно ознакомиться на сайте дворца культуры.

Все участники получат грамоты, призерам присвоят звания лауреатов. Гран-при конкурса достанется участнику, набравшему наибольшее количество баллов.