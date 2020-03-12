РИАМО - 12 мар. На заседании фракции «Единая Россия» Мособлдумы руководитель фракции, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов выделил три приоритетных направления работы 16-22 марта – 75-летие Победы, работа по организации голосования по поправкам к Конституции страны и меры соцподдержки, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Брынцалов на заседании отметил, что необходимо провести разъяснительную работу с жителями региона. Основная задача - сделать так, чтобы люди понимали цели изменения основного закона государства.

«Каждый депутат фракции закреплен за муниципалитетами, которые соответствуют его избирательному округу, – там им необходимо принять активное участие в работе по организации всероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ», - сказал Брынцалов.

Также участники заседания обсудили, что в рамках празднования 75-летия Великой Победы депутаты думы продолжат оказывать необходимую помощь и решать проблемные вопросы ветеранов.

«Еще одна важная тема – проведение мероприятий по информированию жителей о мерах социальной поддержки», - добавил Брынцалов.

Он отметил, что регион исполняет все взятые на себя социальные обязательства – введено достаточно много льгот и пособий для всех социально не защищенных категорий, но зачастую люди либо не знают о положенных льготах, либо думают, что сбор документов для их получения может занять много времени.

По его словам, нужно рассказывать людям о существующих мерах поддержки и о том, где и как их можно получить.