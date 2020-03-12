РИАМО - 12 мар. В Павловской Слободе округа Истра выставили на аукцион жилой дом площадью 278 квадратных метров, земельный участок в 0,1 гектара и баню, которые принадлежали сестре экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова Елене Кузнецовой, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«В прошлом году недвижимость была передана муниципальной организации АО «Люберецкий городской жилищный трест» в рамках дела о хищении средств из бюджета Московской области и возмещении ущерба. Начальная цена имущества составила 32 миллиона рублей», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Басманный районный суд города Москвы признал Кузнецову виновной в мошенничестве, растрате и легализации имущества, приобретенного незаконным путем, и осудил на семь лет в 2014 году. Ущерб, который был нанесен действиями Кузнецовой, составил 2,4 миллиарда рублей.

Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших муниципальных предприятий и хозяйственных обществ Подмосковья, одним из которых является АО «Люберецкий городской жилищный трест». 100% акций компании находятся в собственности городского округа Люберцы. Суд обратил взыскание материального ущерба на имущество Елены Кузнецовой.

Аукцион на имущество Кузнецовой пройдут на электронной площадке «РТС-Тендер» 2 апреля в 10:00. Заявки принимаются до 28 марта.