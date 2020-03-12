РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. По предписанию Главгосстройнадзора Московской области на стройках в подмосковном Подольске устранили 7 нарушений за неделю, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«На территории городского округа Подольск за неделю по предписаниям инспекторов устранены три нарушения строительных норм и правил, приведены в порядок две строительные площадки, устранены два нарушения порядка ведения исполнительной документации», – сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Всего за неделю инспекторский состав отдела №6Главгосстройнадзора Московской области провел семь проверок строящихся объектов в округе. Всего на территории Подольска в настоящее время под надзором ведомства строится 71 объект.