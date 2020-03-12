РИАМО - 12 мар. Молодые жители Подмосковья от семи до 17 лет смогут поучаствовать во всероссийском творческом конкурсе «Спасибо маленькому герою», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы фонда Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!».

«В 2020 году мы проводим конкурс уже в третий раз, и наша главная цель – познакомить подрастающее поколение с именами их сверстников – маленьких героев самой страшной войны за всю историю человечества», - отмечается в сообщении.

Цель проведения конкурса – помочь детям изучить истории детей и подростков, которые в годы войны сражались на фронте.

Существует пять номинаций — «Рисунок», «Литературное творчество. Проза», «Литературное творчество. Поэзия», «Видеорепортаж» и «Фотоколлаж». В каждой из них приветствуются работы из истории семьи или родного края, посвященные подвигам родственников, прабабушек и прадедушек, истории земляков по тематике конкурса.

Сбор работ продлится до 31 марта 2020 года. Заявки подаются через официальную форму регистрации участника конкурса на сайте.

Список победителей станет известен 15 апреля, а 25 апреля в Москве пройдет церемония награждения и праздничный концерт. Все участники конкурса получат сертификаты, а победителям вручат дипломы.