РИАМО (БАЛАШИХА) - 12 мар. В сквере на улице Текстильщиков в Балашихе вырубили более 70 деревьев на площади 937 квадратных метров для строительства здания офисного назначения, это вызвало недовольство горожан, сообщила «РИАМО в Балашихе» одна из жительниц округа.

Борьба жителей против вырубки деревьев в сквере на улице Текстильщиков у дома №1 со стороны бывшего роддома (поликлиники № 2) для строительства очередного магазина или офисного центра продолжалась три года. Они писали письма во все инстанции, но тщетно.

«Мы, жители двух домов, выходили и перегораживали вырубку деревьев в сквере. Но на днях ночью, когда все мы спали, вырубили порядка 70 лип. Душа плачет и болит от увиденного. Нас лишили этого чудесного зеленого островка. Мы просим остановить строительство и заново посадить деревья на вырубленном участке», – сказала жительница.

В администрации Балашихи прокомментировали ситуацию, рассказав, что на данной территории действительно запланировано строительство здания офисного назначения, а разрешение выдано министерством жилищной политики Московской области.

«Сейчас проведена вырубка согласно порубочного билета и проводится прокладка коммуникаций. Проектом предусмотрено благоустройство территории вблизи проектируемого здания административно-торгового назначения. Благоустройство включает высадку деревьев, кустов сирени и цветников, а также устройство зон отдыха и освещения на благоустраиваемой территории. Приносим извинения за временные неудобства», – прокомментировали в администрации городского округа.