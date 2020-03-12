РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. Полицейские Подольска задержали ранее судимого 29-летнего местного жителя, который по поддельным документам пытался получить 15 тысяч рублей взаймы, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступил рапорт сотрудника отдельного батальона ППС о том, что неизвестный предъявил в офисе по предоставлению микрозаймов поддельный документ, удостоверяющий личность, и попытался получить в кредит денежные средства в размере 15 тысяч рублей.

«Сотрудники полиции задержали ранее судимого 29-летнего местного жителя, который дал признательные показания. Установлена причастность подозреваемого к двум аналогичным преступлениям. Общая сумма ущерба составила 18 тысяч рублей. Полученные денежные средства он потратил на личные нужды. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей «Покушение на мошенничество в сфере кредитования» и статьей «Мошенничество в сфере кредитования», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Задержанному избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.