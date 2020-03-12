РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. Работу котельной на Художественном проезде в Подольске временно приостановили из-за отключения электроэнергии в четверг, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Сообщаем, что в четверг, 12 марта, из-за отключения электроэнергии и до окончания работ остановлена котельная по адресу: Художественный проезд, дом №2», - говорится в сообщении.

В результате остановки котельной ряд домов временно остался без отопления. Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.