РИАМО - 12 мар. Московский центр качества образования (МЦКО) запустил два новых предмета в VR-диагностике знаний столичных школьников, сообщил журналистам руководитель VR-направления МЦКО Максим Федоров.

«Главная идея этих приложений в том, чтобы создавать такие виртуальные пространства, которых не может быть в школе. То есть в школе на уроке химии сложно сделать какой-либо опыт, может не хватить оборудования, это занимает много времени. В VR такой проблемы нет», - сказал Федоров.

VR-диагностика позволяет ученику опытным путем проверить свои знания. Например, на диагностике знаний по ОБЖ предоставляется возможность эвакуироваться из школы, которая охвачена огнем, при этом ребенок должен соблюдать все правила безопасности.

«Я узнала, что надо прижиматься к стене при спуске по лестнице, что надо приседать во время задымления. И узнала, что я смогу выйти из горящего здания», - рассказала ученица МЦКО Дарья Мироненко.

На сегодняшний день диагностика знаний учеников с помощью виртуальной реальности доступна по шести предметам - это ОБЖ, химия, биология, английский язык, физика и астрономия.