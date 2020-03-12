РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. С 3 по 9 марта сотрудники ГИБДД Подольска выявили и пресекли 577 нарушений правил дорожного движения водителями округа, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Подольску.

«С 3 по 9 марта при проведении профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма в Подольске было выявлено и пресечено 577 нарушений ПДД, произошло 143 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадал один человек», – говорится в сообщении.

Госавтоинспекторы выявили 278 нарушений водителями правил остановки и стоянки транспортных средств. За неправильную парковку с улиц городского округа эвакуировали 52 автомобиля, сумма назначенных штрафов превысила 417 тысяч рублей.