РИАМО - 12 мар. В санатории «Красная Пахра» в новой Москве построят новый корпус для отдыхающих, говорится в сообщении пресс-службы комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Москвы.

«На сегодняшний день участок, на котором запланировано возведение нового корпуса санатория, свободен от застройки», - сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии Анастасия Пятова.

По площади здание будет около 3,4 тысячи квадратных метров, в нем разместят 70 номеров для отдыхающих.

Санаторий находится в селе Красное поселения Краснопахорское новой Москвы. Он входит в сеть отелей AMAKS Hotels&Resorts, гостиницы сети находятся не только в России, но и в Белоруссии.