РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 мар. Жители подмосковного Красногорска 21 марта смогут проверить состояние здоровья в рамках Единого дня диспансеризации, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Двадцать первого марта во всех государственных лечебно-профилактических учреждениях городского округа Красногорск пройдет Единый день диспансеризации», – говорится в сообщении.

Под диспансеризацию в 2020 году попадают граждане 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002 годов рождения, а также все жители старше 40 лет, согласно приказу Минздрава РФ от 6 мая 2019 года.

Со списком медучреждений, участвующих в Едином дне диспансеризации, можно ознакомиться на сайте администрации муниципалитета.