РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 мар. Пенсионеры городского округа Мытищи посетили с экскурсией историко-художественный музей в Серпухове в рамках программы «Активное долголетие», сообщается на сайте администрации горокруга.

11 марта мытищинцы – участники губернаторской программы «Активное долголетие» в сопровождении сотрудников Мытищинского центра социального обслуживания побывали с экскурсией в Серпуховском историко-художественном музее.

«Сердечно благодарим замечательных экскурсоводов за весьма содержательный рассказ и внимание к нашим подопечным. В заключение путешествия все желающие смогли посетить Высоцкий мужской монастырь», – говорится в сообщении.

Среди искусствоведов музей зовется «Малой Третьяковкой» потому, что в выставочных залах бывшей усадьбы купцов I гильдии Мараевых представлена богатейшая коллекция произведений изобразительного искусства как русских, так и европейских мастеров.