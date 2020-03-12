РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 мар. С начала текущего года в Домодедове более 5 тысяч человек проверили свое здоровье на диспансеризации, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В 2020 году диспансеризацию прошли уже порядка 5 тысяч человек. Медицинский осмотр осуществляется как в медучреждениях, так и в передвижном комплексе «Мобильная поликлиника», - говорится в сообщении.

Пройти осмотр можно в единые дни диспансеризации. В 2020 году это можно сделать 21 марта, 11 апреля, 16 мая, 27 июня, 25 июля, 22 августа, 26 сентября, 24 октября, 21 ноября, 19 декабря.