РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. Полицейские подмосковного Подольска за прошедшую неделю получили около 1,6 тысячи заявлений от граждан о происшествиях и преступлениях, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Подольску.

«С 3 по 9 марта в дежурную часть УМВД России по городскому округу Подольск поступило 1 599 сообщений и заявлений от граждан о происшествиях и преступлениях, по которым возбуждено 57 уголовных дел, в том числе по 12 тяжким преступлениям. За это время была раскрыта одна кража, одно мошенничество и восемь преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков», – говорится в сообщении.

Также за неделю на территории округа сотрудники полиции провели рейды по выявлению незаконно проживающих иностранных граждан. Всего было проверено 65 мест их концентрации, по результатам рейдов было составлено 208 административных протоколов.

Помимо этого, за нарушение миграционного законодательства полицейскими были наложены штрафы на общую сумму более 483 тысяч рублей. По материалам сотрудников полиции судами вынесено 31 решение об административном выдворении иностранных граждан за пределы РФ и принято 56 решений о неразрешении въезда в РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства.