РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мар. В Люберецком дворце культуры 14 марта пройдет бесплатный мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Веселые поделки», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В субботу, 14 марта, в Люберецком дворце культуры пройдет мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Веселые поделки». Мероприятие подготовлено студией «Волшебный сундучок». Начало в 16:00», - говорится в сообщении.

На занятии будут учить рисовать акварелью. Всем, кто хочет прийти на мастер-класс, надо будет взять с собой акварельные краски, кисти для рисования, акварельную бумагу, карандаш, ластик, салфетки сухие и влажные, баночку для воды.

Также студия «Волшебный сундучок» приглашает ребят от 7 до 10 лет на регулярные занятия по декоративно-прикладному творчеству. Юные художники научатся создавать различные предметы, разовьют эстетическое восприятие, образное мышление, мелкую моторику, усидчивость, терпение и аккуратность. На занятиях дети изучают такие направления, как аппликация, валяние, вышивание, вязание, шитье, лоскутное шитье, рисование в разных техниках и другие.

Занятия проходят бесплатно по субботам с 16:00 до 17:00. Руководителем студии является Валерия Балашова.

Дворец культуры находится по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №200.