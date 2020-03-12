РИАМО (МЫТИЩИ) – 12 мар. Матчи хоккейного «Еврочелленджа» впервые пройдут в Ледовом дворце «Арена Мытищи» 9 и 11 апреля, говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта Московской области.

9 и 11 апреля на льду хоккейной «Арены Мытищ» состоятся матчи между олимпийской сборной России и сборной Франции в рамках международного турнира «Еврочеллендж». Подобные встречи проходят в спаренном формате в рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Швейцарии с 8 по 24 мая 2020 года.

«Подмосковный Ледовый дворец «Арена Мытищи» является местом проведения множества турниров, от детских, любительских, до крупных профессиональных. Тем не менее, игры «Еврочелленджа» станут новой вехой Ледового дворца. Встречи, которые пройдут на подмосковном льду, имеют высокую важность в рамках подготовки главной национальной сборной к майскому чемпионату мира, поэтому предстоящее двухматчевое противостояние получится напряженным и зрелищным», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Первая игра пройдет 9 апреля в 20:00, во второй раз хоккеисты выйдут на лед 11 апреля в 15:00. Ледовый дворец «Арена Мытищи» располагается по адресу: Мытищи, улица Летная, строение 17.