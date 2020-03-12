РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 мар. Около 400 человек каждую неделю посещают занятия в Центре активного долголетия в Красногорске, еще столько же находятся в листе ожидания, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина посетила Центр активного долголетия в четверг. Она ознакомилась с работой центра, в свою очередь участники программы «Активное долголетие» выразили слова благодарности и отметили высокий уровень организации занятий, кружков.

«В настоящее время занятия центра посещают 380 человек в неделю. В листе ожидания в настоящий момент находятся более 400 человек. Занятия проводят 11 педагогов», – говорится в сообщении.

Центр активного долголетия в Красногорске работает с 5 февраля.

«Все, что мы реализуем в Красногорске в рамках проекта губернатора Московской области «Активное долголетие», очень востребовано у жителей старшего возраста. Мы поступательно работаем над тем, чтобы расширить охват программы на отдаленных территориях», – подчеркнула Хаймурзина.

В настоящее время программой губернатора «Активное долголетие» охвачены более 3 тысяч жителей Красногорска. В реализации проекта задействовано 21 учреждение спорта и культуры.

Узнать подробности и записаться можно через приложение «Соцуслуги», на сайте dolgoletie.mosreg.ru и по телефону красногорского управления социальной защиты населения: 8(498)602-19-26, добавочные номера – 48622, 48625.