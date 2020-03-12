РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 мар. Госавтоинспекция Люберец провела акцию «Автокресло в подарок!» в родильном доме горокруга, инспекторы вручили матери новорожденного малыша автокресло, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В родильном доме Люберец сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Автокресло в подарок!». Одна из молодых мам и ее малыш получили в подарок от автоинспекторов автолюльку. В первую в жизни поездку на автомобиле из роддома домой юный житель Подмосковья отправился в специальном детском удерживающем устройстве», – говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД напомнили молодым родителям о том, что на них возложена двойная ответственность – обеспечить безопасность малыша не только в повседневной жизни, но и при перевозке его в автомобиле. Полицейские объяснили, что детские удерживающие устройства можно и нужно использовать даже для младенцев, чей возраст не более недели. Сотрудники ГИБДД рассказали молодым родителям о недопустимости перевозки младенцев в машине на руках.

Акция «Автокресло в подарок!» проводится в Подмосковье уже несколько лет, благодаря чему безопасные детские автолюльки становятся неотъемлемой частью выписки малыша из родильного дома.