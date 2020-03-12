РИАМО – 12 мар. Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин допустил, что в 2020 году экономика России не покажет никакого роста при текущем уровне нефтяных цен, сообщает РИА Новости.

По его словам, прогноз Минэкономразвития России по средней цене нефти в 57,7 доллара за баррель и среднегодовому курсу доллара в 63,9 рубля устарел, и на нем нельзя рассчитывать бюджет.

«Если бы мы даже ориентировались на значение сегодняшнего дня, которое сейчас – цена примерно около 35 долларов и курс рубля около 72 рублей за доллар, – то мы не получим нефтегазовых доходов около 3 триллионов рублей», – сказал Кудрин.

Глава Счетной палаты также добавил, что при существующих макроэкономических показателях рост российской экономики будет близок к нулевому значению.

«Нужно исходить из новых реалий, и, конечно, сегодня трудно предсказать, какой основной сценарий будет в этом году», – отметил Кудрин.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта после того, как страны ОПЕК+ не смогли согласовать параметры добычи «черного золота». Вслед за этим последовало рекордное снижение курса рубля по отношению к доллару и евро.