РИАМО (МЫТИЩИ) - 12 мар. Творческий вечер поэта, автора-исполнителя Игоря Кулагина-Шуйского пройдет 19 марта в библиотеке №2 городского округа Мытищи, сообщается в Instagram-аккаунте библиотеки.

«Библиотека №2 приглашает 19 марта на творческий вечер Игоря Кулагина-Шуйского «Поэзия, волнующая душу». Вход свободный, начало в 13:00», – говорится в сообщении.

Игорь Кулагин-Шуйский является автором пяти сборников поэзии, а также двух литературно-музыкальных альбомов. Автор-исполнитель, лауреат нескольких литературных премий, Кулагин-Шуйский состоит в Союзе писателей России с 2002 года.

Мероприятие пройдет по адресу: Олимпийский проспект 15/7. Телефон: 8(495)583-79-93.