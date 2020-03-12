РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 12 мар. С мая текущего года на территории городского округа Щелково планируют обработать 140 гектаров земли в рамках борьбы с борщевиком Сосновского, сообщается на сайте администрации городского округа.

«До конца апреля планируется заключить контракты с подрядными организациями. В мае стартует первый этап обработки», – говорится в сообщении.

Большое внимание уделят полосам отвода автомобильных дорог, примыкающих к ним полей, а также землям около водоемов и рек. Бороться с вредоносным растением будут как гербицидами, так и механическими способами – покосом и выкорчевыванием корней. Работы будут вестись в течении всего лета.