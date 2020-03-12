РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. В усадьбе «Ивановское» Подольска 14 марта откроется школа творчества исследователя феномена гениальности, профессора Сергея Чернова, сообщается в группе «Усадьба Ивановское/Музей профобразования» в соцсети «Вконтакте».

«В субботу, 14 марта, в Каминном зале усадьбы Ивановское с 12:00 до 15:00 пройдет вторая встреча участников Школы творчества. Приглашаем всех желающих, вход свободный. Теперь встречаться в Школе будут не один, а два раза в месяц», – говорится в сообщении.

Открытие Школы творчества прошло 29 февраля под руководством исследователя феномена гениальности, ректора Московского института непрерывного профессионального образования, доктора философских наук, профессора Сергея Чернова. Первая группа слушателей состояла из 12 участников разного возраста, профессий, жизненных интересов и личных ожиданий.

Участникам на первой встрече предложили познакомиться с позиции личной оценки понимания своей творческости, рассказывая о своих интересах и о том, что хотелось бы развить в будущем. С этого начался тренинг «Активизация творческого потенциала». На протяжении двух часов участники тренинга свободно общались, рисовали, играли, размышляли согласно поставленной учителем задаче.

Чернов является специалистом по разработке и реализации инновационных образовательных программ, включая тренинги формирования продуктивного творческого мышления и семинары по формированию творческих способностей личности. Также он автор и ведущий оригинальных просветительских курсов и развивающих тренингов, в том числе «Характерология гениальности», «Парадоксы гениальности», «История гениальности в России», «Профессионализм и творчество», «Тренинг развития продуктивного творческого мышления» и другие.

Школа будет работать в режиме свободного диалога участников с лектором – вместе открывать свои творческие возможности и учиться управлять их развитием, создавать и реализовывать программы творческого роста и нравственного совершенствования. В рамках Школы можно будет приобрести навыки проектирования, организации и проведения творческих сессий, встреч, уроков и практикумов, а также других мероприятий.