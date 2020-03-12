РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. Тело молодого человека обнаружили на улице Маштакова в подмосковном Подольске, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу.

Ранее в соцсетях появилась информация о смерти молодого человека. Инцидент произошел 11 марта на одной из улиц округа.

«Подтверждаю данную информацию. Действительно, на улице Маштакова было обнаружено тело молодого человека», – сказала сотрудница пресс-службы.

Она отметила, что в настоящее время по данному факту следственным комитетом проводится проверка.