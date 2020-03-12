РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 мар. Яму на дороге в деревне Путилково Красногорска устранили по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что на въезде на Новотушинскую улицу неподалеку от магазина «ОКей» на дороге образовалась яма.

«Сотрудники Истринского регионального управления автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» осмотрели автомобильную дорогу 71 км МКАД - Путилковским шоссе, проезд №1. Осмотр подтвердил наличие ямочности на проезжей части. Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия выполнены», – сказал начальник Истринского регионального управления автомобильных дорог Эдуард Дмитрив.

Он также отметил, что указанная в обращении автомобильная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор».

«В прошлом году (2019 – ред.) в вашем городском округе уже проведен ремонт с устранением разрушений асфальтобетонного покрытия 5 участков дорог протяженностью 33,655 километра. В 2020 году запланирован ремонт еще 19 дорог протяженностью 45,241 километра», – добавил Дмитрив.