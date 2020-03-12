РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. В подмосковном Подольске дорожники отремонтировали около 700 ям с начала текущего года, еще 80 неровностей находятся в работе, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«На 60 дорогах местного значения в Подольске проведены работы по уборке смета. В настоящее время выполняются работы по ямочному ремонту дорог холодным, литым асфальтом и горячей асфальтобетонной смесью. За зимний период 2019-2020 года выявлено и оцифровано около 2 тысяч ям, из которых в конце прошлого года отремонтировано более 1,2 тысячи, а с 1 января по 10 марта 2020 года устранено около 700 ям, остальные 80 находятся в работе», – говорится в сообщении.

Всего в текущем году запланирован текущий ремонт свыше 50 автодорог муниципального значения за счет средств дорожного фонда Московской области. В данный перечень включены объекты, расположенные вблизи мест празднования 75-летия Победы или относящиеся к тематике Великой Отечественной войны. Также запланирован ремонт 15 автомобильных дорог регионального значения на территории округа.

В ходе подготовки к празднованию 75-летия Победы была проведена проверка всех площадей, скверов и улиц, прилегающих к мемориалам и памятникам Великой Отечественной войны. Определены объемы работ, которые будут выполняться по каждому из этих объектов в соответствии с заключенными контрактами по содержанию улично-дорожной сети.

«В округе имеется 55 памятников и 58 мемориальных досок, посвященных Великой Отечественной войне. Каждый из объектов был обследован специалистами, составлены перечень замечаний и сметы на выполнение работ по приведению памятных мест в порядок. После завершения конкурсных процедур будут произведены работы по реставрации и благоустройству там, где это необходимо», – заключается в материале.