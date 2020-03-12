РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 12 мар. Филиалу Домодедовской детской хоровой школы искусств присвоили имя педагога и заслуженного работника культуры Подмосковья Инны Павловой, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«Филиалу «Домодедовской детской хоровой школы искусств» присвоили имя Инны Дмитриевны Павловой, замечательного педагога, наставника, почетного работника общего образования РФ и заслуженного работника культуры Московской области», – говорится в сообщении.

На церемонии присутствовали заместитель главы администрации городского округа Домодедово Валентина Терещенко и сын Инны Павловой – Глеб Павлов. Мероприятие завершилось концертом учащихся.

Инна Павлова скончалась в ноябре 2019 года. Долгие годы она преподавала в домодедовской хоровой школе.