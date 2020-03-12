РИАМО - 12 мар. Свыше 1,1 тысячи договоров заключили различные компании на вывоз мусора по требованию Госадмтехнадзора с начала этого года, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

«Наибольшее количество договоров зафиксировано Солнечногорске, Дубне, Воскресенске, Дмитрове, Балашихе, Ленинском, Истре и Подольске», – отметил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Также специалисты ведомства проводят профилактические рейды, ведут широкую разъяснительную работу среди предпринимателей, уведомляют компании о необходимости соблюдать областное законодательство в сфере вывоза твердых коммунальных отходов.

С 1 июня прошлого года Госадмтехнадзор Московской области проверяет юридические лица на наличие договора на вывоз мусора. Инспектирует предприятия сферы торговли и услуг, организации и учреждения, объекты транспортной инфраструктуры и другие.