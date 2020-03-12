РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 12 мар. Двенадцать человек получили травмы в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) в Красногорске с начала нынешнего года, сообщил заместитель начальника отдела ГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск Сергей Милованов.

Сотрудники ОГИБДД провели в четверг круглый стол, посвященный мерам по повышению безопасности дорожного движения. В мероприятии приняли участие представители автотранспортных предприятий, работающих на территории Красногорска.

«С начала года на территории обслуживания ОГИБДД Красногорска произошло 8 ДТП, в которых пострадали 12 человек. Погибших нет», – сообщил Милованов.

Шесть ДТП из восьми – это наезды на пешеходов и два – столкновения транспортных средств. Восемь пострадавших были пешеходами. При этом, виновником одного из происшествий признан пешеход. Четыре ДТП произошли в зоне действия пешеходных переходов.

По словам Милованова, за аналогичный период 2019 года в результате 8 дорожных аварий восемь человек пострадали и один погиб.